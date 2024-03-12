محافظ قنا يشهد تسليم 1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، تسليم ألف كرتونة من المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لضمان وصول المساعدات للمستحقين، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصنع، والمهندس حجاج حساني رئيس قطاع العمليات بالمصنع، واللواء ايمن سعد استشاري العلاقات الحكومية، وماهر عرفان رئيس قطاع سلاسل الامداد، ومحسن صلاح مدير ادارة العلاقات العامة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وأثنى محافظ قنا، على الدور المجتمعي الذي يقدمه مصنع اسمنت نهضة قنا في المساهمة الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن ذلك يأتي من منطلق الواجب الوطني والدور المجتمعي والإنساني، بهدف دعم المجتمع المحلي على نحو عملي وملموس، لافتا إلى أن الشركة منذ تأسيسها تحرص دائما على تقديم الدعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يدل على دورها الممتد والفعال في خدمة المجتمع.

وعلي هامش الفاعلية، قدم رئيس مجلس الإدارة، درع الشركة للواء أشرف الداودي محافظ قنا، تقديرا لدوره البارز في خدمة المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

