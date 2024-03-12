الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يشهد تسليم 1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، تسليم ألف كرتونة من المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لضمان وصول المساعدات للمستحقين، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصنع، والمهندس حجاج حساني رئيس قطاع العمليات بالمصنع، واللواء ايمن سعد استشاري العلاقات الحكومية، وماهر عرفان رئيس قطاع سلاسل الامداد، ومحسن صلاح مدير ادارة العلاقات العامة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وأثنى محافظ قنا، على الدور المجتمعي الذي يقدمه مصنع اسمنت نهضة قنا في المساهمة الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن ذلك يأتي من منطلق الواجب الوطني والدور المجتمعي والإنساني، بهدف دعم المجتمع المحلي على نحو عملي وملموس، لافتا إلى أن الشركة منذ تأسيسها تحرص دائما على تقديم الدعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يدل على دورها الممتد والفعال في خدمة المجتمع.

وعلي هامش الفاعلية، قدم رئيس مجلس الإدارة، درع الشركة للواء أشرف الداودي محافظ قنا، تقديرا لدوره البارز في خدمة المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. 

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.
 

قنا رمضان شهر رمضان محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الجيار بقرية السلامية

محافظ قنا: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين على الأراضي الزراعية

قنا تعلن عن مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان (تفاصيل)

محافظ قنا يعلن بدء توزبع بونات شراء مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها «المتحدة» بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبوالمحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر