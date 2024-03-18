الإثنين 18 مارس 2024
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محافظات

الأم المثالية في قنا.. "ربت الأبناء من الخياطة بعد وفاة الزوج ولم تتوقع الفوز"

وزاره التضامن
وزاره التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، أسماء الأمهات المثاليات  اللاتي فزن في مسابقة الأمهات المثاليات للعام الجارى 2024.

وكان من بين السيدات اللاتي حققن الفوز في المسابقة، السيدة مريم وهيب يعقوب عطاالله، ابنة مركز قفط جنوبي محافظة قنا، التي عاشت حياتها وأنفقت على أولادها من مجال الخياطة بعد وفاة زوجها عام 2008.

السيدة مريم وهيب، المعروفة بحبها للجميع بين أبناء منطقتها، والمعروفة بكفاحها ومودتها لأسرتها، والتي قررت أن تشق طريقها بعد أن توفي زوجها منذ ما يقرب من 16 عامًا.

رحل زوج السيدة مريم وهيب وترك لها إرثا من الأبناء، لكنها قررت أن تستكمل الرحلة مع الأبناء، وعلمتهم في المراحل التعليمية المختلفة، حتى دخلوا إلى كليات القمة.

 

ربت الأم المثالية في محافظة قنا، أبناءها من الخياطة خلال السنوات الماضية، حتى التحق نجلها بكلية الهندسة، وحصلت ابنتها على بكالوريوس كلية الهندسة أيضا، ولديها ابنة أخرى تخرجت من كلية التربية النوعية وزوجتها منذ أشهر أيضا، دون أن تحصل على أي مبلغ مالي من أحد.


من جانبها قالت مريم وهيب، إن زوجها توفي في عام 2008 وعملت في مجال حياكة الملابس بشكل يدوي داخل منزلها، ثم قدمت على مسابقة الأم المثالية عن طريق التضامن ولم تتوقع فوزها بأول المحافظة، قائلة: "مكنتش متخيلة". 

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