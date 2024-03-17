الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث شكاوى المواطنين

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الأحد، المواطنين بمكتبهما، وذلك لبحث شكاواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا، على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل اليوم 40 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظًا على خصوصية الشكوى، وتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

من جهته، وجَّه محافظ قنا المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش "تكافل وكرامة" التي تقدم بها المواطنون الأولى بالرعاية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

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