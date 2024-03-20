الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

برعاية عضو التحالف الوطني.. 4 آلاف كرتونة رمضان للأسر الأولى بالرعاية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إطلاق المصرية للاتصالات "we" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة لتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر الأولى بالرعاية في قرى المحافظة المختلفة، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة "دايما على بالي".  

وتفقد نائب محافظ قنا، ومرافقيه، الشاحنات المصطفة واطلع على مكونات الكرتونة التى يصل وزنها 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، معطيا إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع.

ووقال نائب محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الدوان العام لمحافظة قنا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا جهود إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، في ظل توجه الدولة لتقديم الدعم المستمر للأسر البسيطة، في جميع محافظات الجمهورية، معربا عن ترحيبه بجهود التعاون بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لخدمة الأسر الأولي بالرعاية ومواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة، لافتًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

قنا أخبار التحالف الوطني محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

مواد متعلقة

حبس "الوحش" أخطر تاجر مخدرات فى قنا

وزارة الداخلية تضبط أحد أكبر تجار المخدرات فى جنوب محافظة قنا

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ما حكم العمل فى شركة مديرها مثلى الجنسية؟.. على جمعة يحسم الأمر

تراجع طفيف فى أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمصير الفائدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة