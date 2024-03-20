برعاية عضو التحالف الوطني.. 4 آلاف كرتونة رمضان للأسر الأولى بالرعاية بقنا

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إطلاق المصرية للاتصالات "we" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة لتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر الأولى بالرعاية في قرى المحافظة المختلفة، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة "دايما على بالي".

وتفقد نائب محافظ قنا، ومرافقيه، الشاحنات المصطفة واطلع على مكونات الكرتونة التى يصل وزنها 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، معطيا إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع.

ووقال نائب محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الدوان العام لمحافظة قنا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا جهود إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، في ظل توجه الدولة لتقديم الدعم المستمر للأسر البسيطة، في جميع محافظات الجمهورية، معربا عن ترحيبه بجهود التعاون بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لخدمة الأسر الأولي بالرعاية ومواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة، لافتًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.