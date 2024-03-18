الداودي يبحث تطوير الهوية البصرية لقنا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة، وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة الشباب والنشء من الأطفال.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لإعداد أدلة استرشادية للهوية البصرية بمحافظة قنا، بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية لها والعمل على إضفاء الهوية البصرية المميزة لها، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، واللواء سامح البدراوي مدير عام مديرية الإسكان والمرافق، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، والدكتور محمد كمال منسق الهوية البصرية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وعدد من أساتذة الجامعة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وتناول اللقاء شرحًا لأهمية الهوية البصرية ووضع دليل استرشادي للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن استعراض محاور موضوع الهوية البصرية والأهداف من خلق هوية بصرية للمحافظة ومنهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية، بالإضافة إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية.

من جانبه، قال محافظ قنا إن مشروع الهوية البصرية يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد هوية بصرية للمحافظات المصرية طبقا لما تمتلكه كل محافظة من مقومات سياحية ومعالم تراثية، مع مراعاة تصميمات الهوية البصرية الأبعاد والظروف المحيطة بالبيئة.

وأضاف الداودي أن الهوية البصرية أحد المشروعات القومية الحضارية، مشيرًا إلى أن المشروع سيبرز القيم الجوهرية والثقافية والتاريخية لمحافظة قنا، خاصة في ظل ما تمتلكه من تراث عريق فرعوني واسلامي وقبطي، ومن ثم يسهم ذلك في الارتقاء بثقافة المجتمع بشكل عام.