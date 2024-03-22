العثور على جثث 3 أشخاص غرقوا في ترعة بدشنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة على سيارة غارقة داخل ترعة وتم انتشال 3 جثث حتى الآن من داخلها في قرية أبو دياب مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك دروة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على السيارة المختفية غارقة داخل ترعة بالقرب من قرية أبو دياب مركز دشنا.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير مدير المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري لانتشالها وتبين العثور على 3 جثث حتى الآن داخل السيارة من عائلة واحدة تم انتشالهم وإيداعهم داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.



جاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.