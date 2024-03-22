الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العثور على جثث 3 أشخاص غرقوا في ترعة بدشنا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة على سيارة غارقة داخل ترعة وتم انتشال 3 جثث حتى الآن من داخلها في قرية  أبو دياب مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك دروة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على السيارة المختفية غارقة داخل ترعة بالقرب من قرية أبو دياب مركز دشنا.


وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير  مدير المباحث الجنائية  وقوات الإنقاذ النهري لانتشالها وتبين العثور على 3 جثث حتى الآن داخل السيارة من عائلة واحدة تم انتشالهم وإيداعهم داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.


جاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا جثث جثث قنا أخبار قنا أخبار محافظة قنا

مواد متعلقة

الداودي يبحث تطوير الهوية البصرية لقنا

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

الأم المثالية في قنا.. "ربت الأبناء من الخياطة بعد وفاة الزوج ولم تتوقع الفوز"

ضمن "حياة كريمة".. الانتهاء من حصر كافة احتياجات قرى مركزي قنا ونجع حمادي

محافظ قنا يعلن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

إنذار خطير للنساء.. ما العلاقة بين تأخر الدورة الشهرية وسرطان عنق الرحم؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

بعد اعتمادها رسميا.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟