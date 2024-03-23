السبت 23 مارس 2024
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محافظات

محافظ قنا: انخفاض ملحوظ في أعداد المواليد مقارنة بالعام الماضي

محافظة قنا
محافظة قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن معدل المواليد انخفض خلال شهري يناير وفبراير 2024، مقارنة بأعداد المواليد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بعدد 1070 مولود.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده؛ لمتابعة ملف تنظيم الأسرة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، خلال بيانٍ صحفيِّ صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم السبت، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بقنا، نجحت في تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة. 

من جهتها، عرضت الدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة، مقترح تنفيذ قوافل لتنمية الأسرة، والذي يشمل تقديم خدمات ذات جودة للسيدات، على مرحلتين تشمل الإعداد والحشد بمشاركة منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات وفرق الوحدات الصحية بالأماكن المستهدفة، مشيرة إلى أن قوافل تنظيم الأسرة تتضمن كشف نساء وسونار وكشف صحة إنجابية بالمجان وتحويل الحالات للوحدات والمستشفيات ومتابعتها في حالة الاحتياج، بالإضافة إلى إقامة ندوات ومعارض لتمكين المرأة اقتصاديًا وذلك للاستفادة القصوى للسيدات.

من جهته، ثمَّن محافظ قنا، جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكل الأجهزة والمؤسسات الأهلية التي شاركت في تنفيذ الحملات والأنشطة التي حققت أهداف الدولة المرجوَّة في ملف تنظيم الاسرة، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطني قنا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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