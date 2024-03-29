الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، من أسرة واحدة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية الفواخير اتجاه القصير مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفواخير مركز قفط، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من فرج أحمد محمد، يبلغ من العمر 55 عامًا، ونجليه فهد فرج أحمد محمد، يبلغ من العمر 17 عامًا، وحمد فرج أحمد، يبلغ من العمر 6 أعوام، وسعيدة.ع، تبلغ من العمر 33 عامًا، ومحمد عبدالله، يبلغ من العمر 43 عامًا، جميعهم من مركز قوص في قنا، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفواخير في مركز قفط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مركز قفط اتجاه القصير، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

في سياق آخر كان قد أصيب شقيقان ووالدتهما، امس الأربعاء، بطلقات نارية، على يد عم المجني عليهما بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية أبوحزام.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية وتبين بعد الفحص إصابة " حماده.أ.م، وشقيقته "و" ووالدته "ب.ع" بطلقات نارية وحالتهم غير مستقرة على يد عمهما "ح" بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية داخل قرية أبوحزام مركز نجع حمادي.

تقرر نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم الهارب.

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