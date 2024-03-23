"كانوا واقفين فى عزاء".. سيارة تدهس 4 أشخاص فى مركز دشنا بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم السبت، دهسهم شخص في عزاء أثناء قيادته سيارة في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور فيما أخطرت النيابة العامة في محافظة قنا لتولي التحقيقات اللازمة في الحادث.



كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم باستقبال المستشفى العام لشخص متوفي ومصاب فيما استقبل مستشفى فاو جثتين من قرية السمطا.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة وتبين مصرع 3 أشخاص أثناء تواجدهم في سرادق عزاء دهسهم شخص بسيارة في قرية السمطا مركز دشنا.

جارٍ فحص الواقعة والتحقيق من قبل الجهات المختصة والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.