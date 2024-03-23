السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على المتهم بدهس 3 أشخاص داخل سرادق عزاء فى قنا

حملة امنية
حملة امنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية،  القبض على المتهم في قتل 3 أشخاص وإصابة الرابع بعد أن دهسهم بسيارته داخل سرادق عزاء في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم باستقبال المستشفى العام شخصًا متوفى ومصاب فيما استقبل مستشفى فاو جثتين من قرية السمطا بدائرة مركز دشنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع 3 أشخاص هم: يعقوب علي أحمد، يبلغ من العمر 55 عامًا، وياسر علي حامد، يبلغ من العمر 42 عامًا، ومحمود مصطفى نافع، يبلغ من العمر 33 عامًا، أثناء تواجدهم في سرادق عزاء دهسهم شخص بسيارته في قرية السمطا مركز دشنا.

تم نقل جثة إلى مستشفى قنا العام وجثتين إلى مستشفى "فاو" تحت تصرف الجهات المختصة فيما تم القبض على السائق المتهم في الواقعة والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

كان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم السبت، دهسهم شخص في عزاء أثناء قيادته سيارة في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم باستقبال المستشفى العام شخصًا متوفى ومصابًا فيما استقبل مستشفى فاو جثتين من قرية السمطا.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة وتبين مصرع 3 أشخاص أثناء تواجدهم في سرادق عزاء دهسهم شخص بسيارة في قرية السمطا مركز دشنا.

جارٍ فحص الواقعة والتحقيق من قبل الجهات المختصة والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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