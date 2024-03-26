محافظ قنا يتفقد مشروعي المدفن الصحى ومصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة مشروعى إنشاء المدفن الصحى ومصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص.

جاء ذلك وفقًا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، والممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود مبروك نائب قائد الفريق الإستشارى بمحافظتى قنا واسيوط، والمهندس محمد نصر مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، وياسر حماد رئيس مركز ومدينة قفط وعدد من مسؤولي ملف المخلفات الصلبة بالمحافظة.

من جانبه، قال محافظ قنا، إن مشروع المدفن الصحى يقع على بعد 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا – الأقصر بتكلفة 6،851،479 مليون يورو، وتم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلي التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا، ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات.

وأضاف الداودى، أن مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 69500 متر مربع بطاقة استيعابية 450 طن يومى بتكلفة 110 مليون جنيه ملبيا لاحتياجات المحافظة حتى عام 2040 ويتضمن خط متكامل من 3 اجزاء ( منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لأعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى (الكمبوست )، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة لأستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة الى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها الى المدفن الصحى.

