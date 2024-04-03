تقديرًا لتضحياتهن.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهن، في احتفالية كبرى بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والقمص رويس نصر ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

في كلمته، أكد محافظ قنا الدور الذي تقوم به المرأة المصرية سواء على مستوى العمل في كل القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله.

وأضاف "الداودي" أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة، والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كل المجالات، مقدمًا التحية والإعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها، خاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية، مؤكدًا أن المرأة المصرية أثبتت جيلًا بعد جيل، أنها شريك أساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وتابع أن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي بتاج العزة والكرامة، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتنانًا واعتزازًا بالأم ودورها وتضحياتها، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات، مثمنًا دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.

شهد الاحتفال تكريم السيدة مريم وهيب يعقوب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والسيدة مديحة محمد محمد محمود الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، والسيدة تحية محمد عبدالجليل الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة، والسيدة رئيسة أحمد عسران الأم المثالية الأولى "الأم البديلة "على مستوى المحافظة، والسيدة محفوظة محمد مصطفى الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة "تمكين اقتصادي"، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام المحافظة حيث حصلت السيدة هناء همام محمود على لقب الأم المثالية الأولى، والسيدة آمال علي محمد على لقب الأم المثالية الثانية، والسيدة ماريان رزيق تفيد لقب الأم المثالية الثالثة عن ذوي الإعاقة (إعاقة سمعية)، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الاجتماعي، حيث حصلت السيدة تريزا لبيب عطية على لقب الأم المثالية الأولى، والسيدة أسماء عبدالفتاح عبدالقادر الأم المثالية الثانية، والسيدة فاطمة النوبي حسين الأم المثالية الثالثة.