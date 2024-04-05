الجمعة 05 أبريل 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا بشهد إحتفال ليلة القدر بمسجد عبد الرحيم القنائى

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى، وبحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ولفيف من المواطنين من ابناء المحافظة.

في البدايه نقل نائب محافظ قنا تهنئة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لجموع الشعب المصري  بليلة القدر  المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

يذكر أن الحفل بدء بتلاوة آيات من القران الكريم لفضيلة الشيخ عبدالسلام إبراهيم، ثم كلمة مديرية اوقاف قنا، للشيخ حجازى محمد إمام المسجد، والتى تحدث فيها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، مؤكدا على أهمية إحيائـها في الليالى الفردية من العشر الأواخر، تلاها فقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء احمد الدندراوى امام مسجد سعود، وفى نهاية الاحتفال، كرم نائب محافظ قنا، 7 من مديري الإدارات والأئمة، تقديرا لحسن أدائهم المتميز اداريا ودعويا، بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز القيمة.

وكان قد كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهنا، وذلك في إحتفالية كبرى بقاعة ديوا ن عام المحافظة،  بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والقمص رويس نصر ممثل الكنيسة الارثوذكسية، والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

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