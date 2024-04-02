"تعليم قنا" تكرم مسؤولي الدعم والتواصل بالمديرية

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، اليوم الثلاثاء، عدد من مسئولي وحدة الدعم والتواصل بمديرية التربية والتعليم بقنا وذلك لما بذلوه من جهد وعطاء ولتفانيهم في عملهم بوحدة الدعم والتواصل، بحضور الدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، والدكتورة نجاة عارف، مدير وحدة الدعم والتواصل بالمديرية.

وكرم وكيل الوزارة، محمد وجيه مسئول وحدة الدعم والتواصل بإدارة قنا التعليمية ووفاء عبدالمقصود المسئول التكنولوجي بالإدارة، وأحمد على مسئول وحدة الدعم والتواصل بإدارة دشنا التعليمية، وسيد عبدالحي، المسئول التكنولوجي، ونهلة سعد مسئول وحدة الدعم والتواصل بادارة قفط التعليمية، كما أهدت وحدة الدعم والتواصل متمثلة فى الدكتورة نجاة عارف مدير الوحدة درع التكريم، لكل من الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، والدكتور وائل النجمي، تقديرًا لجهودهم المتميزة في الارتقاء بتعليم قنا ودعمهم المستمر لفريق عمل وحدة الدعم والتواصل.

وأوضح وكيل الوزارة أن وحدة الدعم والتواصل من مهام عملها الأساسية هي دراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.