الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بالتفاصيل.. كيف تنجح مصر في تنمية منطقة المثلث الذهبي؟

المهندس سطوحي مصطفي
المهندس سطوحي مصطفي

قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان: تحقيق النجاح في تنمية منطقة المثلث الذهبي في مصر، يتطلب اتباع بعض الإجراءات والاستراتيجيات التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه يجب الاستثمار في تحسين البنية التحتية بالمنطقة، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ، لجعلها جاذبة للاستثمارات، موضحا أنه ينبغي تحسين نوعية التعليم وتوفير التدريب المهني للشباب في المنطقة لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الكفاءة.

وأشار إلي أنه ينبغي تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال في المنطقة من خلال توفير الدعم المالي والتقني والتدريب، مؤكدا أن   منطقة المثلث الذهبي مليئة بالكنوز وهي تربط محافظات قناو سوهاج والأقصر.

وأكد أنه يمكن تعزيز الزراعة في منطقة المثلث الذهبي من خلال تحسين طرق الزراعة وتوفير التقنيات الحديثة والدعم اللازم للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين الاقتصاد الزراعي.

وأشار الي أنه يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة لتعزيز الاستفادة المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار.

وقال رئيس جمعية مستثمري أسوان إنه  يمكن تحفيز نمو الصناعات الواعدة في المنطقة مثل التكنولوجيا الحديثة، والطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء لتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أنه  من المهم تقديم آليات لمراقبة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع التنموية في المنطقة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر.

وأشار إلي أنه من خلال تبني هذه الإجراءات والاستراتيجيات، يمكن لمصر تعزيز تنمية المثلث الذهبي وتحقيق النجاح في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للسكان المقيمين في هذه المنطقة.

المثلث الذهبي منطقة المثلث الذهبي استثمارات المثلث الذهبي المثلث الذهبي المشروعات السياحية - جنوب الصعيد

مواد متعلقة

"اقتصادية قناة السويس" توقع بروتوكول تعاون مع المثلث الذهبى

"مستثمرى أسوان": دعم صندوق النقد لمصر فى هذا التوقيت مؤشر إيجابى

محافظ قنا ورئيس هيئة المثلث الذهبى يناقشان سبل التعاون لتنمية وتطوير المنطقة

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| تقارير إماراتية.. ارتفاع تحويلات المصريين فى الإمارات بفضل السعر العادل للجنيه

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟