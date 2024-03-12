بالتفاصيل.. كيف تنجح مصر في تنمية منطقة المثلث الذهبي؟

قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان: تحقيق النجاح في تنمية منطقة المثلث الذهبي في مصر، يتطلب اتباع بعض الإجراءات والاستراتيجيات التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه يجب الاستثمار في تحسين البنية التحتية بالمنطقة، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ، لجعلها جاذبة للاستثمارات، موضحا أنه ينبغي تحسين نوعية التعليم وتوفير التدريب المهني للشباب في المنطقة لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الكفاءة.

وأشار إلي أنه ينبغي تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال في المنطقة من خلال توفير الدعم المالي والتقني والتدريب، مؤكدا أن منطقة المثلث الذهبي مليئة بالكنوز وهي تربط محافظات قناو سوهاج والأقصر.

وأكد أنه يمكن تعزيز الزراعة في منطقة المثلث الذهبي من خلال تحسين طرق الزراعة وتوفير التقنيات الحديثة والدعم اللازم للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين الاقتصاد الزراعي.

وأشار الي أنه يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة لتعزيز الاستفادة المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار.

وقال رئيس جمعية مستثمري أسوان إنه يمكن تحفيز نمو الصناعات الواعدة في المنطقة مثل التكنولوجيا الحديثة، والطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء لتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أنه من المهم تقديم آليات لمراقبة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع التنموية في المنطقة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر.

وأشار إلي أنه من خلال تبني هذه الإجراءات والاستراتيجيات، يمكن لمصر تعزيز تنمية المثلث الذهبي وتحقيق النجاح في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للسكان المقيمين في هذه المنطقة.