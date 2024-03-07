"مستثمرى أسوان": دعم صندوق النقد لمصر فى هذا التوقيت مؤشر إيجابى

قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يمكن لمصر تعزيز جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع البنية التحتية، موضحا أنه من خلال دعم صندوق النقد الدولي، يمكن لمصر تحقيق استقرار نقدي أفضل وتقليل التقلبات الاقتصادية، ما يؤدي إلى تحسين الظروف المالية العامة.

أضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن أن يسهم الدعم المالي من الصندوق في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ما يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز النمو الاقتصادي.

أكد أنه قد تتطلب بعض البرامج الممولة من قبل صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين السياسات الاقتصادية، موضحا أنه يمكن للدعم المالي من الصندوق أن يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال دعم المشروعات، متابعا أنه من خلال دعم صندوق النقد الدولي، يمكن لمصر تعزيز قدرتها على سداد الديون وتحسين موقفها المالي العام.

أوضح أنه يمكن أن يسهم الدعم المالي من الصندوق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام في مصر، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

أكد أنه من خلال دعم صندوق النقد الدولي، يمكن لمصر توفير فرص اقتصادية أفضل لمواطنيها من خلال دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

تعزيز التنمية المستدامة في مصر

أكد أنه يمكن للدعم المالي من الصندوق، أن يساعد الحكومة المصرية في تعزيز قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة.

وأشار إلى أنه يمكن أن يسهم الدعم المالي من الصندوق في تعزيز التنمية المستدامة في مصر، من خلال دعم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع البيئية.

أوضح أنه يمكن أن يكون دعم صندوق النقد الدولي لمصر ذا أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطنين، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد أنه يمكن لدعم صندوق النقد الدولي أن يعزز الثقة الدولية في اقتصاد مصر، ما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويسهم في تعزيز التبادل التجاري.

وأوضح ٱنه من خلال دعم الاقتصاد المصري، يمكن أن يشجع صندوق النقد الدولي على تحفيز الابتكار والريادة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعزز التنافسية ويسهم في نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أنه يمكن لدعم صندوق النقد الدولي لمصر أن يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، من خلال دعم الصناعات الرئيسية وتحسين الكفاءة والجودة في الإنتاج.