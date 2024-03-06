خبير اقتصادى يرحب بالاتفاق مع صندوق النقد ويدعو لمواصلة الإصلاحات (فيديو)

أعرب الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن تقديره للاتفاق الذي أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي اليوم، قائلًا إنه يعكس النجاح الذي حققته الدولة في تحسين وضعها النقدي والاقتصادي، والذي تجلى في صفقة رأس الحكمة الاستثمارية.

وأكد الدكتور نافع، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، على ضرورة مساندة البنك المركزي للحكومة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها، والتي تهدف إلى تعزيز السياسات المالية والنقدية الرشيدة، والتي ستساهم في تحقيق الاستقرار والنمو في المستقبل.

وقال الخبير الاقتصادي إن الاتفاق مع صندوق النقد يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها بشكل جيد، مشددًا على أن السياسة النقدية يجب أن تتضمن إصدار شهادات بعوائد مختلفة، وأن السياسة المالية يجب أن تشمل تخفيض الإنفاق الاستثماري والدين العام، وفقًا لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور نافع أن هذه السياسات ستخفف من الضغط على العملة الأجنبية، وستسمح بالتوسع في الصفقات الاستثمارية الجديدة، متوقعًا أن يحدد البنك المركزي أسعارًا مرجعية للعملة في اجتماعه القادم، مؤكدًا أن الالتزام بالأولويات الاقتصادية سيساعد الحكومة على تجاوز التحديات، وأن قرارات البنك المركزي الحالية تمهد الطريق لمزيد من الإصلاحات.