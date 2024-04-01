الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يستعرض آلية تسجيل الإقرارات وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني

محافظ قنا
محافظ قنا

استعرض اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عدد من الضوابط المالية وآلية تسجيل الإقرارات وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني كأحد مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وذلك خلال استقباله نصر سيد مصطفى وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية بقنا، حيث تم التأكيد على التعاون المستمر بين محافظة قنا ومصلحة الضرائب العقارية، في عدد من الموضوعات الخاصة بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الضرائب العقارية، إن القطاع نجح في تطوير منظومة العمل الإداري والتغلب على جميع المعوقات التي تعترض العمل فنياً ومالياً وإدارياً. كما تم العمل على إنشاء منظومة بيانات حديثة تهدف إلى مواكبة التحديث والتطوير، لتوفير المعلومات عن الضريبة العقارية بسهولة ويسر، وزيادة الوعي الضريبي لدى المأموريات والممولين المتعاملين معها من خلال تقديم الدورات التوعوية حول الضريبة العقارية، بهدف بناء جسور الثقة بين الطرفين وزيادة الالتزام الطوعي للممولين.

قنا • تنمية محافظات الصعيد أشرف الداودي محافظ قنا محافظ قنا الداودي محافظ قنا

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