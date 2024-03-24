بسبب ماس كهربائى.. نشوب حريق داخل مبنى بجوار الشبان المسلمين قنا

نشب حريق داخل وحدة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق، اليوم الأحد، بسبب ماس كهربائي بشارع الشبان المسلمين دائرة بندر قنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل وحدة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق في دائرة بندر قنا.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم بهاء مأمور قسم قنا إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق في عقار مكون من 4 طوابق في شارع الشبان المسلمين دون وجود أي إصابات بشرية بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وحصر خسائر الحريق.