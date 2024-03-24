الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"فيها حاجة حلوة".. كاهن كنيسة يوزع وجبات الإفطار على الصائمين بقنا

توزيع الوجبات
توزيع الوجبات

في لفتة تدل على المحبة والنسيج الوطني الواحد، خرج كاهن كنيسة على الطريق الزراعية التي تربط بين مدينتي نجع حمادي وأبوتشت، اليوم قبل افطار المغرب بدقائق وذلك لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من قائدي السيارات في الطريق.

القص صموئيل بشرى كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، قرر الخروج مع عددًا من المسلمين من أبناء القرية، لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين خلال صيام شهر رمضان المبارك.

كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بقرية كوم البيجا في شمالي محافظة قنا، وشارك المسلمين في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، وذلك من أجل التأكيد على روح المحبة والنسيج الوطني الواحد بين المسلمين والأقباط، قائلاً:"إنه ليس مجرد افطار صائم بل هي محبه موروثة مخلوطة بأصالة الأجداد التي لم يستطيع الزمن محوها أو زعزعتها".

وشارك العمدة أنور يوسف طنطاوى، وعددًا من شباب القرية المسلمين والأقباط كاهن كنيسة الشهيدة دميانة في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين المارين في الطريق قبيل الإفطار وأذان المغرب بدقائق قليلة".

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