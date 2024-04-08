الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

على هامش الاحتفال بيوم اليتيم.. محافظ قنا يزور فتيات دار الرحمة بنجع حمادى

محافظ قنا
محافظ قنا

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، دار الرحمة الإسلامية لرعاية الفتيات الأيتام بمدينة نجع حمادى، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم للاطمئنان على الفتيات والاستماع لمطالبهن، رافقه حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، والدكتور أشرف عبدالشافي، مدير إدارة نجع حمادي الأزهرية، وسميحة سعد، مدير  وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة سلمى القاضى، عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة.

استمع محافظ قنا للفتيات وتبادل معهن أطراف الحديث حول مدى رضاهن على مستوى المعاملة والخدمات المقدمة بالدار، فضلا عن الاطمئنان علي مستوى تقدمهن في الدراسة.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الإثنين، أهمية دور رعاية الأيتام في تقديم الدعم حتى يصلوا إلى بر الأمان، خاصة أن الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم، لافتا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الرعاية الكاملة لأطفال دور الرعاية والأيتام والعمل على دمجهم فى المجتمع.

كما أعربت وفاء حسن الخولي، مدير دار الرحمة، عن سعادتها بدعم محافظ قنا للدار ومشاركته الأطفال جميع المناسبات.

كما عبرت الفتيات عن سعادتهن بتلك الزيارة المعتادة لمحافظ قنا إليهن، مؤكدين أنها أدخلت الفرحة علي قلوبهن، متمنين تكرارها دائما.

في نهاية الزيارة وزع محافظ قنا ووكيل وزارة التضامن علي الفتيات مبالغ نقدية لشراء متطلبات عيد الفطر المبارك، ما أدخل البهجة والسرور على نفوسهن.

قنا محافظ قنا محافظة قنا نجع حمادي اليتيم

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