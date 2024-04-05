الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل بقنا

جثة غارق
جثة غارق

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، جثة طالب من نهر النيل في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة طالب داخل نهر النيل في قرية دندرة التابعة للمركز.

وبعد الفحص تبين العثور على على جثة "محمود.ي.ع، يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل نهر النيل تم انتشالها وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد سبب الوفاة بعد العرض على الطبيب المختص.

قنا محافظ قنا محافظة قنا نهر النيل أنتشال جثة شاب غريق

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