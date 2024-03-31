قبل الإفطار.. مصرع شاب طعنًا بآلة حادة فى قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، طعنًا بآلة حادة إثر مشاجرة في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة،على الفور، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في محافظة قنا لتولي التحقيقات اللازمة في الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب طعنًا بآلة حادة في البطن داخل مدينة دشنا.

وتبين بعد الفحص مصرع "فايز.ع.م"، يبلغ من العمر 36 عامًا، طعنًا بآلة حادة في البطن إثر مشاجرة في مدينة دشنا، تقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

في سياق آخر كان قد لقي شاب مصرعه وأصيب آخر مساء أمس السبت، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين في قرية الحجيرات، وأسفر عن مصرع أحدهما والآخر حالته خطيرة داخل العناية المركزة.

وبعد الفحص تبين مصرع محمود عبدالعال حراجي، وإصابة محمد حمادة، إثر تصادم موتوسيكلين في قرية الحجيرات، مركز قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة والمصاب في العناية المركزة لخطورة حالته الصحية.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.