الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين تسفر عن مصرع شاب بقنا

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه بطلقات نارية، مساء اليوم الجمعة في ليلة القدر إثر تجدد خصومة ثأرية في قرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وجاري نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب بطلقات نارية في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

اقتحموا عليه منزله وقاموا بقتله

وبعد الفحص تبين مصرع "مصطفى.ط، في العشرينات من عمره بطلقات نارية أشخاص اقتحموا عليه منزله وقاموا بقتله إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين. 

وكان قد انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، جثة طالب من نهر النيل في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة طالب داخل نهر النيل في قرية دندرة التابعة للمركز.

وبعد الفحص تبين العثور على على جثة "محمود.ي.ع، يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل نهر النيل تم انتشالها وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد سبب الوفاة بعد العرض على الطبيب المختص في محافظة قنا

قنا محافظ قنا محافظة قنا جثة أبوتشت إنهاء خصومة

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