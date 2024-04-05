كاهن كنيسة يتناول الإفطار مع الصائمين في أكبر مائدة جماعية بقنا

في لافتة تدل على النسيج الوطني بين المسلمين والأقباط، تناول كاهن كنيسة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، افطار المغرب بصحبة المسلمين والأقباط، الذين أقاموا مائدة افطار جماعية بقرية بهجورة بمحافظة قنا.

القمص رويس لويز، كاهن كنيسة ماجرجس الكبرى بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تواجد قبل افطار اليوم الـ26 من شهر رمضان المبارك، بصحبة الأهالي والمواطنين مسلمين وأقباط، في أكبر مائدة تم تنظيمها بمدينة نجع حمادي، وذلك لتناول الافطار مع الصائمين تاكيدًا على الوحدة الوطنية والنسيج الوطني الواحد بين أقباط مصر ومسلميها.

هنا قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، حيث تجمع الأهالي في منطقة شارع الاسعاف، وقرروا منذ أيام قليلة، تنظيم مائدة افطار جماعية، لجمع أهالي القرية بمختلف الفئات، وذلك لتناول الافطار سويًا.

المسلمين والأقباط كانوا يدًا واحدة، حيث تجمعوا وقاموا بجمع مبالغ مالية من بعضهما البعض خلال الفترة الماضية، شارك فيها المئات من الأهالي، وقرروا ان تجمعهم مائدة واحدة، تجسيدًا لروح الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط ومختلف الأهالي والعائلات داخل القرية المعروفة بتاريخيتها.

مشاهد عديدة ظهرت خلال الافطار الجماعي، التي كان من أبرزها روح الوحدة الوطنية، حينما دخل إلي المائدة كاهن كنيسة وإمام مسجد يدًا واحدة، لتناول الإفطار مع الأهالي والشباب داخل قرية بهجورة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

ومن جانبه قال كاهن كنيسة مارجرجس في قرية بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا في تصريحات خاصة، والتي تتبع إيبارشية نجع حمادي، ان المسلمين والأقباط سيظلون يدا واحدة وسيظل النسيج الوطني الواحد هو عنوان جمهورية مصر العربية في كل مكان ليس في مدينة نجع حمادي فقط انما في مختلف انحاء مدن ومراكز ومحافظات الجمهورية