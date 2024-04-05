الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كاهن كنيسة يتناول الإفطار مع الصائمين في أكبر مائدة جماعية بقنا

كاهن كنيسة
كاهن كنيسة

في لافتة تدل على النسيج الوطني بين المسلمين والأقباط، تناول كاهن كنيسة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، افطار المغرب بصحبة المسلمين والأقباط، الذين أقاموا مائدة افطار جماعية بقرية بهجورة بمحافظة قنا.

القمص رويس لويز، كاهن كنيسة ماجرجس الكبرى بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تواجد قبل افطار اليوم الـ26 من شهر رمضان المبارك، بصحبة الأهالي والمواطنين مسلمين وأقباط، في أكبر مائدة تم تنظيمها بمدينة نجع حمادي، وذلك لتناول الافطار مع الصائمين تاكيدًا على الوحدة الوطنية والنسيج الوطني الواحد بين أقباط مصر ومسلميها.

هنا قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، حيث تجمع الأهالي في منطقة شارع الاسعاف، وقرروا منذ أيام قليلة، تنظيم مائدة افطار جماعية، لجمع أهالي القرية بمختلف الفئات، وذلك لتناول الافطار سويًا.

المسلمين والأقباط كانوا يدًا واحدة، حيث تجمعوا وقاموا بجمع مبالغ مالية من بعضهما البعض خلال الفترة الماضية، شارك فيها المئات من الأهالي، وقرروا ان تجمعهم مائدة واحدة، تجسيدًا لروح الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط ومختلف الأهالي والعائلات داخل القرية المعروفة بتاريخيتها.

مشاهد عديدة ظهرت خلال الافطار الجماعي، التي كان من أبرزها روح الوحدة الوطنية، حينما دخل إلي المائدة كاهن كنيسة وإمام مسجد يدًا واحدة، لتناول الإفطار مع الأهالي والشباب داخل قرية بهجورة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا. 

ومن جانبه قال كاهن كنيسة مارجرجس في قرية بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا في تصريحات خاصة، والتي تتبع إيبارشية نجع حمادي، ان المسلمين والأقباط سيظلون يدا واحدة وسيظل النسيج الوطني الواحد هو عنوان جمهورية مصر العربية في كل مكان ليس في مدينة نجع حمادي فقط انما في مختلف انحاء مدن ومراكز ومحافظات الجمهورية

قنا كنيسة كنيسة بقنا كنائس قنا رمضان نجع حمادي

مواد متعلقة

انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل بقنا

محافظة قنا تعلن عن وظائف شاغرة فى إدارات المرور.. الشروط والمستندات

تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة فى مديرية التربية والتعليم بقنا

مصرع مسجل خطر وإصابة سيدتين إثر انقلاب سيارة نقل بدشنا

تقديرًا لتضحياتهن.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

1683 مشروعا خدميا بتكلفة 40 مليونا في عهد الرئيس السيسي لأهالي قنا

"تعليم قنا" تكرم مسؤولي الدعم والتواصل بالمديرية

محافظ قنا يستعرض آلية تسجيل الإقرارات وتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

إمام عاشور يكشف هل مازال زملكاوي؟

إمام عاشور: "جمهور الأهلى سامحنى.. ودلوقتى بيقولولى ابن النادى"

إمام عاشور لـ"ع المسرح": لم أفكر بنسبة 1% بشأن انضمامى للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا