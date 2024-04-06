السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"فتح النار فيهم".. مقتل شخص وإصابة 3 على يد مسجل خطر بقنا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بطلق ناري، اليوم السبت، على يد مسجل خطر في قرية العطيات مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى مكان الواقعة.

 


كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية في قرية العطيات مركز دشنا.

 

وبعد الفحص تبين أن مسجل خطر وهارب من عدة قضايا فتح النار في 4 أقاربه بنهار رمضان فلقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين حالتهم خطيرة في مركز دشنا.

 

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فاو في دشنا ومنها تقرر تحويل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لخطورة حالتهم الصحية، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم الهارب.

قنا اليوم السبت على يد مسجل خطر في قرية العطيات مركز دشنا الضابط بمديرية أمن قنا سابقا- مدير أمن قنا

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