اللهم إنا نستعينك ونستغفرك.. أفضل الأدعية المستجابة في آخر جمعة من شهر رمضان

يقدم “الدستور” في التقرير أفضل أدعية اخر جمعة من شهر رمضان المبارك لعام 2024 / 1445 حيث يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم باليوم السادس والعشرين من رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 ويبحث الكثير من الناس عن أفضل الأدعية المستجابة في هذا الشهر الكريم.

دعاء آخر جمعة من شهر رمضان



يقدم الدستور في التقرير التالي أفضل الأدعية المستجابة والمأثورة في اخر جمعة من شهر رمضان الكريم على النحو التالي.

اللهمَّ اهدِنا فيمَن هدَيتَ وعافِنا فيمَن عافَيتَ وتوَلَّنا فيمَن توَلَّيتَ وبارِكْ لنا فيما أعطَيتَ وقِنا شَرَّ ما قضَيتَ إنَّك تَقضي ولا يُقضى عليكَ إنَّه لا يَذِلُّ مَن والَيتَ تَبارَكتَ ربَّنا وتَعالَيتَ

اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ كلَّهُ ونشكرُكَ ولا نَكْفُرُكَ ونخلَعُ ونترُكُ من يفجرُكَ اللهمَّ إيَّاكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونسجُدُ وإليكَ نسعى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشَى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكفارِ مُلْحِقٌ



اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين وأكرم الأكرمين.

أدعية آخر جمعة من شهر رمضان

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني، واهدنِ إلى الصواب في ديني ودنياي وعاصمة أمري.

اللهم إني أسألك أن تغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك يا رب العالمين.

اللهم يا معلم القرآن ويا خالق كل شيء وموليه أسألك الشفاعة، اللهم أوردتنا حوضه ولا تحرمنا من زيارته يا حنان يا منان واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللهم ارزق زوجي وأولادي القوة والصبر ليرشدوا أحبائنا إلى الطريق الصواب ويكونوا دائمًا عونًا لهم في الخير.

يا رب اجعل ليلة القدر فرصة لهم للتوبة والرجوع إليك، واجعل أسرتنا سعيدة ومسرورة بقربها منك.



يا رب ارزقنا الأمن والسلامة والإيمان، واقسم لنا من خشيتك ما يبعد بيننا وبين معصيتك، واجعلنا من الصالحين يا رحمن.

اللهم اصرف عن حياتي كل من يريد لي الشر واحفظ لي أبنائي وزوجي برحمتك يا رحيم.

اللهم اجعل الحب والوفاء يسودان بين قلبي وقلب زوجي وأبنائي، واجعلهم من عبادك الصالحين، وأعنهم على الطاعة، واحفظهم أينما ذهبوا.

يا رحمن أسعده في الدنيا والآخرة، واجعله قرة عيني ودعمًا لي في الحياة.

اللهم احفظ أبنائي وبناتي وسدد خطاهم، واجعلهم من الصالحين البارين بوالديهم.

اللهم أكرمهم بالعلم والأخلاق الحميدة، واجعلهم قادة مثابرين ومفيدين في المجتمع.

يا رزاق ارزقهم الصحة والعافية والسعادة، واجعلهم سببًا للفرحة والراحة في حياتنا

اللهم اجعل أحبتي ممن شملتهم برحمتك في عشرٍ مضت، وممن تشملهم بمغفرتك في عشرٍ أتت، وبلغهم عتقك من النار في عشر بقت، وتقبل دعائهم ليلة القدر.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجبنِ والبخلِ، والهرمِ، والقسوةِ، والغفلةِ، والعيْلةِ، والذلةِ، والمسكنةِ، وأعوذُ بك من الفقرِ والكفرِ، والفسوقِ والشقاقِ والنفاقِ، والسمعةِ والرياءِ، وأعوذُ بك من الصممِ، والبُكمِ، والجنونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وسيِّئِ الأسقامِ.

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من يومِ السوءِ، ومن ليلةِ السُّوءِ، ومن ساعةِ السُّوءِ، ومن صاحبِ السُّوءِ، ومن جارِ السُّوءِ في دارِ المُقامة.



اللهُمَّ مَن آمنَ بكَ، وشهِدَ أنَّي رسولُكَ، فحبِّبْ إليهِ لقاءَك، وسهِّل عليهِ قَضاءَك، وأقلِلْ لهُ من الدُّنيَا ومن لَم يؤمِنْ بكَ، ويشهَدْ أنِّي رسولُك؛ فلا تحبِّبْ إليه لقاءَك، ولا تُسهِّلْ عليهِ قضاءَك، وكثِّر عليهِ من الدُّنيَا.



اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي، اللهمَّ وأسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، وأسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، وأسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُك نعيمًا لا ينفدُ وأسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، وأسألُك الرضا بالقضاءِ، وأسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، وأسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ، اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ.



اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.