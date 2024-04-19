كيف نحافظ على الصلاة والصوم وأعمال الخير بعد رمضان؟.. الشيخ أحمد المالكى يوضح

قال الشيخ أحمد المالكي، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها ولو أقل، أي أن الاستمرار في العبادة سبيل الهداية والسعادة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يمكن القول إن قليلًا دائمًا خير من كثير منقطع.

المواظبة على أعمال الخير

وأكد الشيخ أحمد المالكي، خلال لقائه ببرنامج “بيت دعاء” مع الإعلامية دعاء عامر، المذاع عبر فضائية “تن”، أنه يتعين على المسلمين المواظبة على أعمال الخير التي كانوا يقومون بها في شهر رمضان المبارك حتى وإن كانت بالقدر القليل، ولهذا جاء في الحديث الشريف “إن الله لا يمل حتى تملوا”، معبرًا: "ولو بنقرأ جزء من القرآن يوميًا في رمضان فنقرأ حاليًا ما يكون في استطاعتنا، ولكن يجب يكون هناك حرص على المواظبة".

الحفاظ على الصلاة

وتابع: "عندما ينقطع شخص عن تأدية الصلاة لسنوات، فنقول له بأن يواظب على الصلوات الحالية وعدم التفكير في الماضي لحين يعتاد على الصلاة وتكون ركنًا أساسيًا من يومه، وذلك لأن تراكم العبادة على الشخص تجعله يقصر في الحاضر والمستقبل وما مضى".