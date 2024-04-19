الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف نحافظ على الصلاة والصوم وأعمال الخير بعد رمضان؟.. الشيخ أحمد المالكى يوضح

الشيخ أحمد المالكي
الشيخ أحمد المالكي

قال الشيخ أحمد المالكي، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها ولو أقل، أي أن الاستمرار في العبادة سبيل الهداية والسعادة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يمكن القول إن قليلًا دائمًا خير من كثير منقطع.

المواظبة على أعمال الخير 

وأكد الشيخ أحمد المالكي، خلال لقائه ببرنامج “بيت دعاء” مع الإعلامية دعاء عامر، المذاع عبر فضائية “تن”، أنه يتعين على المسلمين المواظبة على أعمال الخير التي كانوا يقومون بها في شهر رمضان المبارك حتى وإن كانت بالقدر القليل، ولهذا جاء في الحديث الشريف “إن الله لا يمل حتى تملوا”، معبرًا: "ولو بنقرأ جزء من القرآن يوميًا في رمضان فنقرأ حاليًا ما يكون في استطاعتنا، ولكن يجب يكون هناك حرص على المواظبة".

الحفاظ على الصلاة 

وتابع: "عندما ينقطع شخص عن تأدية الصلاة لسنوات، فنقول له بأن يواظب على الصلوات الحالية وعدم التفكير في الماضي لحين يعتاد على الصلاة وتكون ركنًا أساسيًا من يومه، وذلك لأن تراكم العبادة على الشخص تجعله يقصر في الحاضر والمستقبل وما مضى".

احمد المالكي الشيخ أحمد المالكي المواظبة على الصلاة أعمال الخير بعد رمضان بيت دعاء

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

الكتاتنى لـ"إكسترا نيوز": الجماعة الإرهابية اتخذت قرارًا بالاشتباك مع الدولة

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة