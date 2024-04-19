الجمعة 19 أبريل 2024
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هل يجوز للإنسان الدعاء على نفسه بالموت والرحيل؟.. عالم أزهرى يُجيب

الشيخ أحمد المالكي
الشيخ أحمد المالكي

قال الشيخ أحمد المالكي، عالم من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجب الدعاء على الذات بالرحيل والموت ما دامت الحياة خير له، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم في حديث شريف “لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه”.

تمني الموت 

وأكد أحمد المالكي، خلال لقائه ببرنامج "بيت دعاء" تقديم الإعلامية دعاء عامر، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الشخص لا ينبغي عليه الدعاء بالموت مهما بلغت أزماته في الحياة ذروتها، وذلك لأن الإنسان لم يفعل من الأعمال الصالحة ما يؤهله لهذا الدعاء، حيث مع دخول القبر ينفع عمل الإنسان.

تحذيرات النبي للعباد

وأضاف، في حديثه، أنه يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في حياتنا وأعمارنا وأن يلهمنا الصواب وفعل الأعمال الصالحة.

وتابع: "لا يجب الدعاء بالموت بسبب ابتلاء ما تعرض له الإنسان".

احمد المالكي قناة تن بيت دعاء الدعاء على الذات بالموت الشيخ أحمد المالكي

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