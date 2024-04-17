مواعيد الصلاة اليوم فى القاهرة وبعض المحافظات الأربعاء 17-4-2024

يتساءل قطاع كبير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-4-2024، الموافق 7 شوال 1445 هجريًا، إذ يحرص المسلم على الالتزام كما كان في شهر رمضان المبارك فالحفاظ على أداء الصلاة في وقتها يعتبر من الأعمال التي تكسب المسلم محبة الله -تعالى-.

موعد الصلاة اليوم في القاهرة وبعض المحافظات 17-4-2024

و في إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نرصد في السطور التالية، مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 17-4-2024 في القاهرة وباقي المحافظات وفق ما صدر الهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الأربعاء 17-4-2024

الصلاة الفجر الساعة 3:56 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 11:55 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

صلاة المغرب الساعة 6:23 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:44 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية الأربعاء 2024-04-17

فجر: 3:59 ص

شروق: 5:31 ص

ظهر: 12:00 م

عصر: 3:36 م

مغرب: 6:29 م

عشاء: 7:51 م

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة الأربعاء 2024-04-17

- الفجر: 3:53 صباحًا

- الظهر: 11:54 صباحًا

- العصر: 3:30 مساءً

- المغرب: 6:24 مساءً

- العشاء: 7:46 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة الأربعاء 2024-04-17

الصلاة الفجر الساعة 3:56 صباحًا

صلاة الظهر الساعة 11:55 صباحًا

صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً

صلاة المغرب الساعة 6:23 مساءً

صلاة العشاء الساعة 7:44 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى الأربعاء 2024-04-17

- الفجر: 3:54 صباحًا

- الظهر: 11:55 صباحًا

- العصر: 3:31 مساءً

- المغرب: 6:24 مساءً

- العشاء: 7:46 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة قنا الأربعاء 2024-04-17

- الفجر: 3:58 صباحًا

- الظهر: 11:49 صباحًا

- العصر: 3:19 مساءً

- المغرب: 6:13 مساءً

- العشاء: 7:31 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان الأربعاء 2024-04-17

- الفجر: 4:01 صباحًا

- الظهر: 11:48 صباحًا

- العصر: 3:16 مساءً

- المغرب: 6:11 مساءً

- العشاء: 7:27 مساءً

فضل أداء الصلاة في موعدها

الصلاة في وقتها تعد من أحب الأعمال إلى الله -تعالى-، وتقديم المسلم لما يحبه الله يؤدي إلى محبة الله -تعالى- له. وقد أخبر عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب الأعمال إلى الله هي الصلاة في وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله.



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