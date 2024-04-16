الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون على أداء جميع الصلوات الخمسة بمواعيدها الصحيحة، لذا يكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، خوفا من أن يسهوا عن وقت الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16-4- 2024 في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواعيد الصلاة اليوم بمحافظة القاهرة

صلاة الفجر: الساعة 3:57 صباحًا
صلاة الظهر: في تمام الساعة 11:55 صباحًا
صلاة العصر: الساعة 3:30 عصرًا
صلاة المغرب: الساعة 6:23 مساءً
صلاة العشاء: في تمام الساعة 7:43 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية
صلاة الفجر: الساعة 4:00 صباحًا
صلاة الظهر: تكون الساعة 12:00 ظهرًا
صلاة العصر: الساعة 3:36 عصرًا
صلاة المغرب: الساعة 6:29 مساءً
صلاة العشاء: تكون في الساعة 7:51 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بمدينة العريش
صلاة الفجر: الساعة 3:44 صباحًا
صلاة الظهر: الساعة 11:45 صباحًا
صلاة العصر: في تمام الساعة 3:21 عصرًا
صلاة المغرب: الساعة 6:13 مساءً
صلاة العشاء: الساعة 7:35 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم بمحافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر: في تمام الساعة 3:56 صباحًا
صلاة الظهر: الساعة 11:57 صباحًا
صلاة العصر: الساعة 3:33 عصرًا
صلاة المغرب: الساعة 6:26 مساءً
صلاة العشاء: الساعة 7:48 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بمحافظة قنا
صلاة الفجر: الساعة 3:59 صباحًا
صلاة الظهر: الساعة 11:49 صباحًا
صلاة العصر: الساعة 3:20 عصرًا
صلاة المغرب: الساعة 6:13 مساءً
صلاة العشاء: الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر: الساعة 4:02 صباحًا
صلاة الظهر: الساعة 11:48 صباحًا
صلاة العصر: الساعة 3:16 عصرًا
صلاة المغرب: الساعة 6:10 مساءً
صلاة العشاء: الساعة 7:26 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
صلاة الفجر: الساعة 3:52 صباحًا
صلاة الظهر: في الساعة الساعة 11:51 صباحًا
صلاة العصر؛ الساعة 3:26 عصرًا
صلاة المغرب: في تمام الساعة 6:19 مساءً
صلاة العشاء: الساعة 7:40 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 أبريل 2024 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة سوهاج
صلاة الفجر: الساعة 4:02 صباحًا
صلاة الظهر: الساعة 11:53 صباحًا
صلاة العصر: الساعة 3:24 عصرًا
صلاة المغرب: الساعة 6:17 مساءً
صلاة العشاء: الساعة 7:35 مساءً.

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