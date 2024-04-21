مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الحرص على مواعيد الصلاة في وقتها من العبادات المهمة التي يجب أن يحافظ عليها المسلمون لأهمية الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى لاختلاف الجغرافية لكل محافظة.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:50 ص.

موعد أذان الظهر: 11:54 ص.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:26 م.

موعد أذان العشاء: 7:48 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:52 ص.

موعد أذان الظهر: 11:59 ص.

موعد أذان العصر: 3:36 م.

موعد أذان المغرب: 6:33 م.

موعد أذان العشاء: 7:56 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 3:42 ص.

موعد أذان الظهر: 11:49 ص.

موعد أذان العصر: 3:27 م.

موعد أذان المغرب: 6:24 م.

موعد أذان العشاء: 7:47 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:49 ص.

موعد أذان الظهر: 11:54 ص.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:26 م.

موعد أذان العشاء: 7:48 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 3:52 ص.

موعد أذان الظهر: 11:55 ص.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:27 م.

موعد أذان العشاء: 7:48 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 3:47 ص.

موعد أذان الظهر: 11:53 ص.

موعد أذان العصر: 3:29 م.

موعد أذان المغرب: 6:26 م.

موعد أذان العشاء: 7:49 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 3:55 ص.

موعد أذان الظهر: 11:52 ص .

موعد أذان العصر: 3:23 م.

موعد أذان المغرب: 6:20 م.

موعد أذان العشاء: 7:39 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 3:55 ص.

موعد أذان الظهر: 11:47 ص.

موعد أذان العصر: 3:15 م.

موعد أذان المغرب: 6:13 م.

موعد أذان العشاء: 7:30 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:36 ص.

موعد أذان الظهر: 11:43 ص.

موعد أذان العصر: 3:21 م.

موعد أذان المغرب: 6:17 م.

موعد أذان العشاء: 7:41 م.