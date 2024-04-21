الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 أبريل 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الحرص على مواعيد الصلاة في وقتها من العبادات المهمة التي يجب أن يحافظ عليها المسلمون  لأهمية الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21  أبريل 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى لاختلاف الجغرافية لكل محافظة.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:50 ص.
موعد أذان الظهر: 11:54 ص. 
موعد أذان العصر: 3:30 م.
موعد أذان المغرب: 6:26 م.
موعد أذان العشاء: 7:48 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:52 ص.
موعد أذان الظهر: 11:59 ص.
موعد أذان العصر: 3:36 م.
موعد أذان المغرب: 6:33 م.
موعد أذان العشاء: 7:56 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 3:42  ص.
موعد أذان الظهر: 11:49 ص. 
موعد أذان العصر: 3:27 م.
موعد أذان المغرب: 6:24 م.
موعد أذان العشاء: 7:47 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:49 ص.
موعد أذان الظهر: 11:54 ص. 
موعد أذان العصر: 3:30 م.
موعد أذان المغرب: 6:26 م.
موعد أذان العشاء: 7:48 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 3:52  ص.
موعد أذان الظهر: 11:55 ص. 
موعد أذان العصر: 3:30 م.
موعد أذان المغرب: 6:27 م.
موعد أذان العشاء: 7:48 م.

 

الإفتاء توضح معنى حديث: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"

هل تجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟.. مجلس الفقه يُجيب

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 3:47 ص.
موعد أذان الظهر: 11:53 ص. 
موعد أذان العصر: 3:29 م.
موعد أذان المغرب: 6:26 م.
موعد أذان العشاء: 7:49 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 3:55 ص.
موعد أذان الظهر: 11:52 ص .
موعد أذان العصر: 3:23 م.
موعد أذان المغرب: 6:20 م.
موعد أذان العشاء: 7:39  م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 3:55  ص.
موعد أذان الظهر: 11:47 ص. 
موعد أذان العصر: 3:15 م.
موعد أذان المغرب: 6:13 م.
موعد أذان العشاء: 7:30 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:36 ص.
موعد أذان الظهر: 11:43 ص.
موعد أذان العصر: 3:21 م.
موعد أذان المغرب: 6:17 م.
موعد أذان العشاء: 7:41 م.

txt

كيف نحافظ على الصلاة والصوم وأعمال الخير بعد رمضان؟.. الشيخ أحمد المالكى يوضح

txt

مواعيد صلاة الفجر السبت 20-4-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

txt

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2024 فى محافظات مصر

txt

أبو عاصي يرد على ادعاء القرآنيين أن الصلاة والوضوء في القرآن

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة مواعيد الصلاة اليوم موعد آذان الظهر موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: أصوات انفجارات فى ريف درعا الشمالى بسوريا‬⁩

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية فى مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

عاجل.. تدريبات بجيش الاحتلال الإسرائيلى استعدادًا لاحتمال اقتحام "أسطول الحرية"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة للاحتلال على بلدة الخيام جنوب ⁧‫لبنان‬⁩

"فيديوهات مخلة بالشرف".. تفاصيل مثيرة فى سقوط "مبتز تطبيق واتس آب" بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل