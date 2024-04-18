مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18 ابريل 2024 فى محافظات مصر

من الموضوعات التي تشهد إقبالًا ملحوظًا هي مواعيد الصلاة في محافظات مصر، خاصة للمسلمون الذي استكملوا صيام الست من شوال ولذلك يبحثون عن موعد أذاني المغرب والفجر.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها اوقات الصلاة نظرا للاختلافات الجغرافية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:53 ص

موعد أذان الظهر: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:24 م

موعد أذان العشاء: 7:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:56 ص

موعد أذان الظهر: 12:00 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:31 م

موعد أذان العشاء: 7:54 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 3:46 ص

موعد أذان الظهر: 11:50 ص

موعد أذان العصر: 3:27 م

موعد أذان المغرب: 6:22 م

موعد أذان العشاء: 7:44 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:53 ص

موعد أذان الظهر: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:24 م

موعد أذان العشاء: 7:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 3:56 ص

موعد أذان الظهر: 11:56 ص

موعد أذان العصر: 3:31 م

موعد أذان المغرب: 6:25 م

موعد أذان العشاء: 7:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 3:51 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 3:29 م

موعد أذان المغرب: 6:24 م

موعد أذان العشاء: 7:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر 3:59 ص

موعد أذان الظهر: 11:52 ص

موعد أذان العصر: 3:24 م

موعد أذان المغرب: 6:19 م

موعد أذان العشاء: 7:37 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 3:58 ص

موعد أذان الظهر: 11:48 ص

موعد أذان العصر: 3:15 م

موعد أذان المغرب: 6:12 م

موعد أذان العشاء: 7:28 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:40 ص

موعد أذان الظهر: 11:44 ص

موعد أذان العصر: 3:21 م

موعد أذان المغرب: 6:15 م

موعد أذان العشاء: 7:38 م