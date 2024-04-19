الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من يوم إلى آخر، مع اختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأدائها في مواقيتها المحددة 5 مرات يوميًا، لذا تعرض الدستور مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2024 في محافظات مصر. 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

المدينةصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
القـاهـرة3:54 ص5:25 ص11:54 ص3:30 م6:24 م7:45 م

 

 

ما حكم صيام القضاء دون تعيين الوقت لمن عليه عدة سنوات؟.. "الإفتاء تجيب"

ما حكم تبييت النية فى صيام الست من شوال؟.. "الإفتاء" تجيب

مواعيد الصلاة في الإسكندرية 

المدينةصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الإسكندرية3:56 ص5:29 ص12:0 م3:36 م6:30 م7:53 م

 

مواعيد الصلاة في المحافظات 

المدينةصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الإسكندرية3:56 ص5:29 ص12:0 م3:36 م6:30 م7:53 م
طنطــا3:53 ص5:26 ص11:55 ص3:32 م6:26 م7:48 م
المنصورة3:51 ص5:24 ص11:54 ص3:30 م6:24 م7:47 م
الزقـازيق3:52 ص5:24 ص11:53 ص3:29 م6:24 م7:45 م
أسيــوط4:0 ص5:29 ص11:55 ص3:27 م6:21 م7:40 م
سـوهاج3:59 ص5:27 ص11:53 ص3:24 م6:19 م7:37 م
بنى سويف3:57 ص5:27 ص11:55 ص3:29 م6:24 م7:44 م
المنـيـا4:0 ص5:29 ص11:56 ص3:30 م6:24 م7:43 م
قـــنا3:56 ص5:23 ص11:49 ص3:19 م6:14 م7:32 م
أســوان3:59 ص5:25 ص11:48 ص3:15 م6:11 م7:27 م
مطـروح4:7 ص5:40 ص12:10 م3:47 م6:41 م8:4 م
الغردقـة3:50 ص5:18 ص11:44 ص3:16 م6:11 م7:29 م
الخارجـة4:7 ص5:34 ص11:58 ص3:28 م6:23 م7:40 م
الإسماعيلية3:49 ص5:21 ص11:50 ص3:26 م6:21 م7:42 م
دميـاط3:49 ص5:22 ص11:52 ص3:29 م6:23 م7:46 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يهمك أيضا:

txt

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 18 أبريل 2024

txt

أذكار الصباح.. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 17-4-2024

مواعيد الصلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل.. التلفزيون الرسمى الإيرانى: وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد

عاجل.. انفجارات قرب مطار أصفهان.. ومسؤول أمريكى: إسرائيل شنت هجوما على إيران

عاجل.. اشتباكات بين الدفاع الجوى الإيرانى وطائرات إسرائيلية بطهران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟