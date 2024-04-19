مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2024 فى محافظات مصر

تختلف مواعيد الصلاة من يوم إلى آخر، مع اختلاف طول الليل والنهار، كما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأدائها في مواقيتها المحددة 5 مرات يوميًا، لذا تعرض الدستور مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء القـاهـرة 3:54 ص 5:25 ص 11:54 ص 3:30 م 6:24 م 7:45 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

المدينة صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الإسكندرية 3:56 ص 5:29 ص 12:0 م 3:36 م 6:30 م 7:53 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الإسكندرية 3:56 ص 5:29 ص 12:0 م 3:36 م 6:30 م 7:53 م طنطــا 3:53 ص 5:26 ص 11:55 ص 3:32 م 6:26 م 7:48 م المنصورة 3:51 ص 5:24 ص 11:54 ص 3:30 م 6:24 م 7:47 م الزقـازيق 3:52 ص 5:24 ص 11:53 ص 3:29 م 6:24 م 7:45 م أسيــوط 4:0 ص 5:29 ص 11:55 ص 3:27 م 6:21 م 7:40 م سـوهاج 3:59 ص 5:27 ص 11:53 ص 3:24 م 6:19 م 7:37 م بنى سويف 3:57 ص 5:27 ص 11:55 ص 3:29 م 6:24 م 7:44 م المنـيـا 4:0 ص 5:29 ص 11:56 ص 3:30 م 6:24 م 7:43 م قـــنا 3:56 ص 5:23 ص 11:49 ص 3:19 م 6:14 م 7:32 م أســوان 3:59 ص 5:25 ص 11:48 ص 3:15 م 6:11 م 7:27 م مطـروح 4:7 ص 5:40 ص 12:10 م 3:47 م 6:41 م 8:4 م الغردقـة 3:50 ص 5:18 ص 11:44 ص 3:16 م 6:11 م 7:29 م الخارجـة 4:7 ص 5:34 ص 11:58 ص 3:28 م 6:23 م 7:40 م الإسماعيلية 3:49 ص 5:21 ص 11:50 ص 3:26 م 6:21 م 7:42 م دميـاط 3:49 ص 5:22 ص 11:52 ص 3:29 م 6:23 م 7:46 م

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