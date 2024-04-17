أذكار الصباح.. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 17-4-2024
يتصدر السؤال عن دعاء الفجر اليوم وأذكار الصباح الأربعاء 17-4-2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم المسلمون بترديد ورد الدعاء وأذكار الصباح في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من اليوم.
دعاء الفجر اليوم لتيسير الحال
نعرض للقراء صيغ دعاء الفجر اليوم لتيسير الحال والذي جاء كما يلي:
- اللهم يسر لي أمري، واشرح لي صدري، وسهل لي كل صعب، وقرب لي كل بعيد يا عزيز يا حكيم.
- اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم دبر لي أمري، فإنك أنت من يحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قدير.
- اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، اللهم علّمنا من فضلك، ودلنا على الخير بفضلك، اللهم يسر لي كل خير، واصرف عني كل شر، اللهم قدر لي الخير حيثما يكون ورضني به يارب العالمين.
- اللهم إنّي أمري بين يديك، وأنت أعلم بما في نفسي، اللهم يسر لي كل عسير.
- اللهم اجعل أمري سهلًا يسيرًا قريبًا، ولا تجعله صعبًا عسيرًا، فإنك على كل شيء قدير وأنت بالدعاء جدير.
فضل دعاء الفجر اليوم وأذكار الصباح
يفضل الالتزام بدعاء الفجر وأذكار الصباح لاستشعار قرب الله -تعالى- واستجابته للدعاء؛ فقد قال -تعالى-: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)، وقد ذكر السعدي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت ردًّا على تساؤل بعض الصحابة عن الله -تعالى-؛ حيث قالوا للنبيّ -عليه الصلاة والسلام-: "يا رسول الله، أقريب ربّنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟"، فوضحت الآية الكريمة أنّ الله -تعالى- قريب، ورقيب، وشهيد، يعلم ما يُسرّ الداعي في صَدره، وما يُعلن، فيُجيبه، ويُعطيه.
أذكار الصباح اليوم الأربعاء 17-4-2024
- أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
- سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله/ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن/ أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
- اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
- رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا.
- اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
- سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
- حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
- للهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك: أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك.
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