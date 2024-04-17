أذكار الصباح.. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 17-4-2024

يتصدر السؤال عن دعاء الفجر اليوم وأذكار الصباح الأربعاء 17-4-2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم المسلمون بترديد ورد الدعاء وأذكار الصباح في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من اليوم.

دعاء الفجر اليوم لتيسير الحال

نعرض للقراء صيغ دعاء الفجر اليوم لتيسير الحال والذي جاء كما يلي:

اللهم يسر لي أمري، واشرح لي صدري، وسهل لي كل صعب، وقرب لي كل بعيد يا عزيز يا حكيم.

اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم دبر لي أمري، فإنك أنت من يحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قدير.

اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، اللهم علّمنا من فضلك، ودلنا على الخير بفضلك، اللهم يسر لي كل خير، واصرف عني كل شر، اللهم قدر لي الخير حيثما يكون ورضني به يارب العالمين.

اللهم إنّي أمري بين يديك، وأنت أعلم بما في نفسي، اللهم يسر لي كل عسير.

اللهم اجعل أمري سهلًا يسيرًا قريبًا، ولا تجعله صعبًا عسيرًا، فإنك على كل شيء قدير وأنت بالدعاء جدير.

فضل دعاء الفجر اليوم وأذكار الصباح

يفضل الالتزام بدعاء الفجر وأذكار الصباح لاستشعار قرب الله -تعالى- واستجابته للدعاء؛ فقد قال -تعالى-: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)، وقد ذكر السعدي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت ردًّا على تساؤل بعض الصحابة عن الله -تعالى-؛ حيث قالوا للنبيّ -عليه الصلاة والسلام-: "يا رسول الله، أقريب ربّنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟"، فوضحت الآية الكريمة أنّ الله -تعالى- قريب، ورقيب، وشهيد، يعلم ما يُسرّ الداعي في صَدره، وما يُعلن، فيُجيبه، ويُعطيه.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 17-4-2024