الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يحرص المسلمون خلال الأيام المباركة على الانتظام في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها لذا يكثر التساؤل منذ الصباح لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، 

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر
الساعة 3:48 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 11:53 صباحًا
صلاة العصر
الساعة 3:30 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 6:27 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:49 مساءً.

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر
الساعة 3:50 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 11:59 صباحًا
صلاة العصر
الساعة 3:36 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 6:34 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم بمدينة العريش

صلاة الفجر
الساعة 3:35 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 11:43 صباحًا
صلاة العصر
الساعة 3:21 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 6:18 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:42 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر
الساعة 3:46 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 11:55 صباحًا
صلاة العصر
الساعة 3:33 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 6:30 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:54 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة قنا

صلاة الفجر
الساعة 3:51 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 11:48 صباحًا
صلاة العصر
الساعة 3:18 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 6:16 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:35 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر
الساعة 3:54 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 11:47 صباحًا
صلاة العصر
الساعة 3:14 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 6:13 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:30 مساءً.

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مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة البحيرة

صلاة الفجر
الساعة 3:48 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 11:57 صباحًا
صلاة العصر
الساعة 3:34 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 6:31 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:55 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر
الساعة 3:42 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 11:49 صباحًا
صلاة العصر
الساعة 3:26 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 6:23 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 7:46 مساءً.

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