هل يحتاج تطبيق التوقيت الصيفى إلى قرار من الحكومة؟

قال هانى يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن العمل بنظام التوقيت الصيفي أو الشتوي، لا يحتاج إلى قرار من الحكومة، ولكن ينظمه القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي نشرته الجريدة الرسمية في العدد رقم 15 مكرر في 16 أبريل 2023.

وأوضح "يونس"، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء ردا على سؤالهم، أن القانون بحسب ما هو منشور فى الجريدة الرسمية، يقول بأنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

الأحد والإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد العُمال وشم النسيم

على صعيد آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين اليوم؛ الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.