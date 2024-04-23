الثلاثاء 23 أبريل 2024
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مصر

وزير الإسكان: 11300 حساب للاستثمار بالدولار فى مدن الصعيد والجيل الرابع

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عددًا من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلًا من الخارج، وذلك من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبي".

وأضاف الوزير، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفي إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح أنه ومنذ إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تم تسجيل نحو 11300 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 1600 شركة، فى حين بلغ عدد الطلبات المقدمة على البوابة 4347 طلبا فى 36 مدينة جديدة، منها 3625 طلب استعلام عن فرص استثمارية، و722 طلب توفير فرصة استثمارية.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلًا من الخارج،

البوابة للتيسير على المستثمرين

وأكد أن الهيئة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وفى ضوء النجاح الكبير الذي حققته من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، كما أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين يجسد الثقة الكبيرة بينهم وبين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل وفرص للاستثمار.

وأضاف المشرف على مكتب الوزير أنه تمت إتاحة 1132 قطعة أرض، وتم استكمال المستندات لـ507 قطع أراض، وجار مراجعة المستندات، وجاءت مدينة دمياط الجديدة فى المرتبة الأولى بـ815 طلبًا، تليها مدينة سوهاج الجديدة بـ667 طلبًا، و516 طلبا بمدينة العاشر من رمضان، و379 طلبا بمدينة القاهرة الجديدة، و319 طلبا بمدينة بنى سويف الجديدة، و265 طلبا بمدينة 6 أكتوبر، كما شهدت مدن الجيل الرابع إقبالًا كبيرًا، ومنها حدائق أكتوبر بـ234 طلبا، والمنصورة الجديدة بـ34 طلبا، وناصر "غرب أسيوط" بـ21 طلبا.

وأوضح المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب على البوابة، وإدخال البيانات المطلوبة (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة، وبعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، ويتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1: 7 من كل شهر، والرد عليها خلال الفترة من يوم 8: 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15: 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

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