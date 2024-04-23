شراكة قوية.. وزارة الإسكان تؤكد دعمها للقطاع الخاص

افتتح الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي لاستشاري المياه (IWCC) تحت عنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية ومعالجة المياه والهيدروجين الأخضر"، وذلك بحضور المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشرف علي المرافق بالهيئة، وممثلي إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومجموعة من نواب وممثلي الجهات والهيئات التابعة للقطاع، والجهات العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وبعض المقاولين والاستشاريين المتخصصين.

تشجيع القطاع الخاص

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الإسكان على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ إستراتيجية وخطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة تبادل الأفكار والخبرات مع ممثلي القطاع الخاص لتحقيق أقصي استفادة، وتوفير الخدمات بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة، وكذا ضرورة العمل على رفع قدرات العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع الكوادر الشابة العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على الابتكار وإيجاد الحلول المستدامة والصديقة للبيئة.

تنسيق كامل

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، في كلمته خلال المؤتمر، على النجاح الذي يحققه المؤتمر في نسخته الثالثة في تجميع مختلف الجهات المعنية بملف المياه، مضيفًا أن النجاح المحقق بالقطاع والطفرة الكبيرة في تنفيذ وإدارة المشروعات هو نتاج تنسيق كامل بين الوزارات المعنية بملف المياه، ومنها وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهات والهيئات المعنية بهذا الملف على مستوى الجمهورية وتحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وبدعم من القيادة السياسية.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إلى نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي حاليًا على مستوى الجمهورية بالحضر والريف، كما استعرض أهم الملفات الجاري العمل بها في القطاع مثل: موقف تحلية مياه الشرب والخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومجهودات التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة بغرض إعادة الاستخدام الآمن، ومشروعات معالجة المصارف الزراعية بغرض إعادة الاستخدام.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل اهتمام الوزارة وقطاع المرافق بالاستثمار في العامل البشري، ودعم كافة الجهات لرفع قدرات العاملين والتدريب الفني لهم بغرض الحفاظ على الاستثمارات.

وأوضح أهمية المؤتمر في إصداره الحالي في مناقشة موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية المياه، حيث تُتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانياته المالية والتقنية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، رحب الدكتور عمرو سعودي، رئيس مجلس ادارة شركة WTCO ورئيس المؤتمر في كلمته بالدكتور سيد إسماعيل، والحضور كافة من مختلف الجهات العاملة في ملف مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأثنى الدكتور عمرو سعودي، على الدور الكبير والواضح الذي تقوم به وزارة الإسكان وقطاع المرافق بالوزارة لكافة الجهات العاملة في ملف المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مبينا أن ذلك الدعم يشجع كافة جهات القطاع الخاص والاستشاريين على التواجد ومشاركة قصص النجاح مع القطاع.

جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن تكريم مجموعة من الرواد والباحثين، وتقييم الأبحاث العلمية التي يتم تقديمها من مختلف العاملين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تقييم تلك الأبحاث من خلال لجنة متخصصة، وقد شارك الدكتور سيد إسماعيل في تكريم الرواد والباحثين الفائزين بجوائز المؤتمر.