مواعيد الصلاة اليوم السبت 27-4-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 27-4-2024 في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي والذي ترتب عليه تغيير مواقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية حيث يرغب الملايين من المواطنين في معرفة توقيت الصلاة في محافظة إقامتهم.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 27-4-2024 في محافظات مصر

يوضح الدستور مواعيد الصلاة اليوم السبت 27-4-2024 في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية حيث جاءت توقيت الصلاة كما يلي:-



موعد الصلاة في القاهرة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا.

يرفع الأذان لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

يرفع الأذان لصلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

يرفع الأذان لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:29 مساءا.

يرفع الأذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 8:53 مساءا.

موعد الصلاة في الإسكندرية

يرفع الأذان لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:45 فجرا.

يرفع الأذان لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

يرفع الأذان لصلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

يرفع الأذان لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:36 مساءا.

يرفع الأذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 9:01 مساءا.



موعد الصلاة في الجيزة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا.

يرفع الأذان لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

يرفع الأذان لصلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.

يرفع الأذان لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:30 مساءا.

يرفع الأذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 8:53 مساءا.

موعد الصلاة في الوادي الجديد

يرفع الأذان لصلاة الفجر في تمام الساعة 5:12 فجرا.

يرفع الأذان لصلاة الظهر في تمام الساعة 1:09 ظهرا.

يرفع الأذان لصلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

يرفع الأذان لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:39 مساءا.

يرفع الأذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 8:57 مساءا.

موعد الصلاة في أسوان

يرفع الأذان لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:50 فجرا.

يرفع الأذان لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.

يرفع الأذان لصلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.

يرفع الأذان لصلاة المغرب في تمام الساعة 7:15 مساءا.

يرفع الأذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 8:33 مساءا.