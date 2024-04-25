الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25-4-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الحرص على مواعيد الصلاة في أوقاتها واجب على المسلمين؛ لأنها عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لذلك  ينشر موقع "الدستور" مواعيد الصلاة بشكل يومي.

ننشر في التقرير التالي ‎‎مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25-4-2024 في عدد من محافظات مصر؛ نظرًا للاختلافات الجغرافية لكل محافظة واختلاف أوقات الصلاة. 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:44 ص.
موعد أذان الظهر: 11:53 ص. 
موعد أذان العصر: 3:29 م.
موعد أذان المغرب: 6:29 م.
موعد أذان العشاء: 7:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:46 ص.
موعد أذان الظهر: 11:58 ص.
موعد أذان العصر: 3:36 م.
موعد أذان المغرب: 6:36 م.
موعد أذان العشاء: 8:00 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 3:37  ص.
موعد أذان الظهر: 11:49 ص. 
موعد أذان العصر: 3:27 م.
موعد أذان المغرب: 6:26 م.
موعد أذان العشاء: 7:51 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:44 ص.
موعد أذان الظهر: 11:53 ص. 
موعد أذان العصر: 3:29 م.
موعد أذان المغرب: 6:29 م.
موعد أذان العشاء: 7:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 3:48 ص.
موعد أذان الظهر: 11:55 ص. 
موعد أذان العصر: 3:30 م.
موعد أذان المغرب: 6:29 م.
موعد أذان العشاء: 7:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 فى محافظات مصر

على جمعة: يجوز للبنت إقامة الصلاة وإمامة المصلين فى هذه الحالة

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 3:42 ص.
موعد أذان الظهر: 11:52 ص. 
موعد أذان العصر: 3:29 م.
موعد أذان المغرب: 6:28 م.
موعد أذان العشاء: 7:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 3:51 ص.
موعد أذان الظهر: 11:51 ص. 
موعد أذان العصر: 3:22 م.
موعد أذان المغرب: 6:23 م.
موعد أذان العشاء: 7:42 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 3:51  ص.
موعد أذان الظهر:  11:46 ص. 
موعد أذان العصر: 3:14 م.
موعد أذان المغرب: 6:15 م.
موعد أذان العشاء: 7:32 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:31 ص.
موعد أذان الظهر: 11:43 ص.
موعد أذان العصر: 3:21 م.
موعد أذان المغرب: 6:20 م.
موعد أذان العشاء: 7:44 م.

txt

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. اعرف فضلها

txt

أبو عاصي يرد على ادعاء القرآنيين أن الصلاة والوضوء في القرآن

txt

هل الصلاة بطريقة خاطئة دون معرفة تبطلها؟.. أبو عاصي يُجيب

txt

المفتى: لا يجوز للمرأة أن تَؤُمَّ الرجال فى الصلاة ويجوز لها إمامة النساء

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

الأكثر قراءة

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع في الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم بلدة بيت دجن شرقى نابلس (فيديو)

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

عاجل.. شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة