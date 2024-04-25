مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25-4-2024 فى محافظات مصر

الحرص على مواعيد الصلاة في أوقاتها واجب على المسلمين؛ لأنها عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لذلك ينشر موقع "الدستور" مواعيد الصلاة بشكل يومي.

ننشر في التقرير التالي ‎‎مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25-4-2024 في عدد من محافظات مصر؛ نظرًا للاختلافات الجغرافية لكل محافظة واختلاف أوقات الصلاة.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:44 ص.

موعد أذان الظهر: 11:53 ص.

موعد أذان العصر: 3:29 م.

موعد أذان المغرب: 6:29 م.

موعد أذان العشاء: 7:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:46 ص.

موعد أذان الظهر: 11:58 ص.

موعد أذان العصر: 3:36 م.

موعد أذان المغرب: 6:36 م.

موعد أذان العشاء: 8:00 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 3:37 ص.

موعد أذان الظهر: 11:49 ص.

موعد أذان العصر: 3:27 م.

موعد أذان المغرب: 6:26 م.

موعد أذان العشاء: 7:51 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:44 ص.

موعد أذان الظهر: 11:53 ص.

موعد أذان العصر: 3:29 م.

موعد أذان المغرب: 6:29 م.

موعد أذان العشاء: 7:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 3:48 ص.

موعد أذان الظهر: 11:55 ص.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:29 م.

موعد أذان العشاء: 7:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 3:42 ص.

موعد أذان الظهر: 11:52 ص.

موعد أذان العصر: 3:29 م.

موعد أذان المغرب: 6:28 م.

موعد أذان العشاء: 7:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 3:51 ص.

موعد أذان الظهر: 11:51 ص.

موعد أذان العصر: 3:22 م.

موعد أذان المغرب: 6:23 م.

موعد أذان العشاء: 7:42 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 3:51 ص.

موعد أذان الظهر: 11:46 ص.

موعد أذان العصر: 3:14 م.

موعد أذان المغرب: 6:15 م.

موعد أذان العشاء: 7:32 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:31 ص.

موعد أذان الظهر: 11:43 ص.

موعد أذان العصر: 3:21 م.

موعد أذان المغرب: 6:20 م.

موعد أذان العشاء: 7:44 م.