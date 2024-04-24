مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 فى محافظات مصر

يحافظ المسلمون على مواعيد الصلاة للفروض الخميس بالتوقيت المحدد لكل صلاة لأدائها في وقتها دون تأخير فوفق أقوال العلماء والفقهاء فإن الصلاة تؤدى في وقتها، أما الصلاة المؤداة بعد خروج وقتها تسمى قضاء.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24 ابريل 2024

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى اختلافا الجغرافية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:45 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 3:29 م

موعد أذان المغرب: 6:28 م

موعد أذان العشاء: 7:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:48 ص

موعد أذان الظهر: 11:58 ص

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:35 م

موعد أذان العشاء: 7:59 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 3:38 ص

موعد أذان الظهر: 11:49 ص

موعد أذان العصر: 3:27 م

موعد أذان المغرب: 6:26 م

موعد أذان العشاء: 7:50 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:46 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 3:29 م

موعد أذان المغرب: 6:28 م

موعد أذان العشاء: 7:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 3:49 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:29 م

موعد أذان العشاء: 7:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 3:43 ص

موعد أذان الظهر: 11:52 ص

موعد أذان العصر: 3:29 م

موعد أذان المغرب: 6:28 م

موعد أذان العشاء: 7:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 3:52 ص

موعد أذان الظهر: 11:51 ص

موعد أذان العصر: 3:23 م

موعد أذان المغرب: 6:22 م

موعد أذان العشاء: 7:41 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 3:52 ص

موعد أذان الظهر: 11:46 ص

موعد أذان العصر: 3:14 م

موعد أذان المغرب: 6:14 م

موعد أذان العشاء: 7:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 3:32 ص

موعد أذان الظهر: 11:43 ص

موعد أذان العصر: 3:21 م

موعد أذان المغرب: 6:1719 م

موعد أذان العشاء: 7:45 م

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