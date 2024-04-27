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مصر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالجيزة لطلاب المدارس العربي والإنجليزي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الأيام الماضية منذ اعتماد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة والإعلان عنه بشكل رسمي عبر المنصات الإلكترونية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالجيزة

يأتي جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالجيزة لطلاب المدارس العربي والإنجليزي  للعام الدراسي الحالي 2023-2024 الترم الثاني كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
  • يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة الفلسفة.
  • يوم الاثنثن الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادةالجغرافيا.
  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة التاريخ ومادة الأحياء.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة التاريخ.

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جدول امتحانات أولى ثانوي 2024 بالقاهرة 

جاء جدول امتحانات طلاب أولى ثانوي 2024 بمحافظة القاهرة للترم الدراسي الثاني للعام 2023-2024 كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
  • يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات ومادة الفلسفة.
  • يوم الاثنثن الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التاريخ.
  • يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة الأحياء.
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسة وغير المضافة للمجموع

جدول امتحانات 1 ثانوي عام 2024 بالإسكندرية 

 

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التاريخ.

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الجنبية الأولى ومادة التربية العسكرية.

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة الفسلفة والمنطق.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات.

يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

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