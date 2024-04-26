موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

تتجه مؤشرات البحث حاليا على جوجل من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي وموعد الامتحانات وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024.

موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وادبي

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، وأن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 متشابهة مع العام الماضي في عدد الأسئلة ونوعيتها، حيث ستشمل كل مادة دراسية على عدد متساوٍ من الأسئلة الموضوعية والمقالية.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة للتوزيع النسبي لأنواع الأسئلة، فإن 85% من الأسئلة ستكون اختيار من متعدد، والمقالية 15% من إجمالي الأسئلة، ووفقًا لمستويات التعقيد والتفكير سيتم توزيع الأسئلة حيث ستكون 30% منها مستوى معرفي وعقلي بسيط، و40% مستوى متوسط، و30% مستوى عالي كما ستكون الأسئلة معتمدة من بنوك الأسئلة المعتمدة التابعة للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024



ووحول جدول امتحانات الثانوية العامة ستبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، وفقا للمواعيد: الإثنين 10-6: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، والأربعاء 12-6: امتحان الاقتصاد والإحصاء، والسبت 15-6 إلى الخميس 20-6: إجازة عيد الأضحى المبارك، والسبت 22-6: امتحان اللغة العربية.

ويشمل الجدول يوم الثلاثاء 25-6: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29-6: امتحان الفيزياء، والثلاثاء 2-7: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6-7: امتحان الكيمياء، والأربعاء 10-7: امتحان الجيولوجيا وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، والسبت 13-7: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل.

ويشمل الجدول الأربعاء 17-7: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا، والسبت 20-7: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.