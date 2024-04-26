الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

موعد جدول امتحانات
موعد جدول امتحانات الثانوية العامة

تتجه مؤشرات البحث حاليا على جوجل  من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي وموعد الامتحانات وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024.

موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وادبي

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، وأن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 متشابهة مع العام الماضي في عدد الأسئلة ونوعيتها، حيث ستشمل كل مادة دراسية على عدد متساوٍ من الأسئلة الموضوعية والمقالية.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024


وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة للتوزيع النسبي لأنواع الأسئلة، فإن 85% من الأسئلة ستكون اختيار من متعدد، والمقالية 15% من إجمالي الأسئلة، ووفقًا لمستويات التعقيد والتفكير سيتم توزيع الأسئلة حيث ستكون 30% منها مستوى معرفي وعقلي بسيط، و40% مستوى متوسط، و30% مستوى عالي كما ستكون الأسئلة معتمدة من بنوك الأسئلة المعتمدة التابعة للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وضوابط الامتحانات للعام الدراسي الجاري

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 وضوابط وضع الأسئلة

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024


ووحول جدول امتحانات الثانوية العامة ستبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، وفقا للمواعيد: الإثنين 10-6: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، والأربعاء 12-6: امتحان الاقتصاد والإحصاء، والسبت 15-6 إلى الخميس 20-6: إجازة عيد الأضحى المبارك، والسبت 22-6: امتحان اللغة العربية.

ويشمل الجدول يوم الثلاثاء 25-6: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29-6: امتحان الفيزياء، والثلاثاء 2-7: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6-7: امتحان الكيمياء، والأربعاء 10-7: امتحان الجيولوجيا وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، والسبت 13-7: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل.

ويشمل الجدول الأربعاء 17-7: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا، والسبت 20-7: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الشهادة الثانوية 2024 وزارة التربية والتعليم نتيجه الثانويه العامه

مواد متعلقة

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكتروني لدخول الامتحانات

موعد امتحانات آخر العام 2024 للشهادة الإعدادية والثانوية العامة

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الأول

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

لأولياء الأمور.. تعرف على رابط بوابة التعليم الأساسي 2024

الأكثر قراءة

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| موقف حسين الشحات وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلى أمام مازيمبى

مقتل ربة منزل فى مشاجرة بسبب "حد الأرض" فى أبوتيج

نجاح جراحة تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية فى بنى سويف

جامعة قناة السويس تستعد للمؤتمر الطلابى السادس للبحوث الطلابية والإبداع

حملات مكثفة لتمهيد الطرق والنظافة وصيانة كشافات الكهرباء بمركز صدفا فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى