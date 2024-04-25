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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وضوابط الامتحانات للعام الدراسي الجاري

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 (علمي وأدبي)، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع  قبل عيد الأضحي 2024، على أن تبدأ الوزارة امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد خارج المجموع يوم الإثنين الموافق 10-6-2024، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22-6-2024.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

امتحان اللغة العربية: يوم السبت الموافق 22 يونيو

امتحان اللغة الأجنبية الثانية: يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو
امتحان الفيزياء: يوم السبت الموافق 29 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى: يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو.
امتحان الكيمياء: يوم السبت الموافق 6 يوليو.

امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»: يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو.

امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل»: يوم السبت الموافق 13 يوليو.

امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا»: يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو.

امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»: يوم السبت الموافق 20 يوليو

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسة وغير المضافة للمجموع

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الثانوية العامة 2024.. تعليمات مهمة للطلاب بشأن طريقة حل الامتحانات

ضوابط وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book حيث تعتمد على مخاطبة الفهم والتحليل والتطبيق لدي الطلاب وليس الحفظ والتلقين وتركز على المقرر الدراسي ونواتج التعليم المرتبطة بالموضوعات والدروس وستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي كما لا يوجد تغيير في عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم مراعاة قواعد الصياغة الصحيحة للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

جدول توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
مادة الفيزياء 60 درجة.
مادة الكمياء 60 درجة.
مادة الأحياء 60 درجة.
مادة التاريخ 60 درجة.
مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
مادة الديناميكا 30 درجة.
مادة الاستاتيكا 30 درجة.
مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.
مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

جدول توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 قواعد الصياغة الثانوية العامة الأسئلة الاختيارية امتحانات الثانوية العامة ضوابط وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 الجيولوجيا الرياضيات البحتة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

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