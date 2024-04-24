الأربعاء 24 أبريل 2024
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مصر

رئيس جامعة العريش: تقديم منح دراسية كاملة لطلاب وأبناء سيناء

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش

شهدت منظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نقلة نوعية وغير مسبوقة كما تم تنفيذ العديد من المشاريع القومية الضخمة التي ساهمت دفي النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري.

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وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ان الجامعة شاركت في مهرجان الأنشطة الطلابية الذي اقيم بجامعة السويس وهو ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء وضم ٥٠٠ طالب وطالبة من كافة الجامعات.
زيادة عدد الكليات لـ 11 كلية بجامعة العريش

وأكد الدمرداش في تصريحات خاصة أن القيادة السياسية تهتم اهتماما بالغا بتطوير الدراسة للطلاب  بالجامعات في أرض سيناء حيث يدرس بجامعة العريش ١٢ الف طالب في مختلف الكليات بها  التي تم زيادة عددها من ٥ كليات الي ١١ كلية خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتي ٢٠٢٤ بالإضافة إلى البرامج الدراسية الجديدة التي يحتاجها سوق العمل والتنوع في المجالات التعليمية الحديثة كما تم إنشاء كليات غير نمطية، مثل: كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

وتابع حسن أنه من ضمن البرامج المتميزة التي تم إنشائها في جامعة العريش، برنامج "الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية" بكلية العلوم، وبرنامج "التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي"، وبرنامج "تكنولوجيا الاستزراع البحري" وبرنامج "تكنولوجيا المصايد البحرية.

واضاف رئيس جامعة العريش  أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الجامعة، بتكلفة 1.7 مليار جنيه لدعم وتوفير احتياجات أهل وأبناء سيناء.

 

وأكد الدمرداش ان جامعة العريش بشمال سيناء تقدم منح دراسية متميزة لأبناء سيناء حيث خصصت 20 منحة دراسية لدراسة الماجستير للباحثين من أبناء سيناء بالتعاون مع جامعة بنها، تنقسم لمنحتين في مجال العلوم الطبية، و3 منح في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، و4 منح في مجال العلوم الزراعية والبيطرية، و4 منح اخري في مجال العلوم الأساسية و7 منح في مجال العلوم الإنسانية.

 

جامعة العريش بشمال سيناء منح دراسية الميكروبيولوجي كلية العلوم التغذية العلاجية

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