الخميس 25 أبريل 2024
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مصر

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وهو خدمة قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي تسهيلًا على المواطنين غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي من هنا.

-اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

-اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

-ادخل الرقم القومي الخاص بك.

-اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

 من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للسيارات

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مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات الكارت وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لذوي الإعاقة، منها:

الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير العلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

الحصول على الخدمات الترفيهية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الترفيهية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير فرص المشاركة في الرحلات الترفيهية، وتوفير فرص مشاهدة المباريات الرياضية، وتوفير فرص حضور الحفلات الموسيقية.

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