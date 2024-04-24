رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

تُقدم الحكومة المصرية العديد من الخدمات والتسهيلات للمواطنين ذوي الإعاقة، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وتعد كروت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي من أهم هذه الخدمات، حيث تُتيح للمعاقين الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، مثل المعاشات والرعاية الصحية والتأهيل.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

1. الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

2. اختيار "خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة".

3. الضغط على "الاستعلام عن الطلب".

4. إدخال الرقم القومي للمعاق.

5. الضغط على "بحث".

ستظهر معلومات الطلب، بما في ذلك:

حالة الطلب (مُقدّم، قيد الفحص، مُعتمد، إلخ).

تاريخ تقديم الطلب.

نوع الإعاقة.

درجة الإعاقة.

عنوان السكن.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

1. اتباع الخطوات 1 و2 و3 أعلاه.

2. اختيار "الاستعلام عن موعد الكشف الطبي".

3. إدخال الرقم القومي للمعاق.

4. الضغط على "بحث".

ستظهر معلومات موعد الكشف الطبي، بما في ذلك:

تاريخ الكشف الطبي.

مكان الكشف الطبي.

الوقت المُحدد للكشف.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يسعدنا تقديم هذا الدليل حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

للأسف، لا تتوفر حاليًا إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة عبر الإنترنت أو باستخدام الرقم القومي.

وإليك الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على نتيجة الكشف الطبي:

1. التوجه إلى مركز الخدمات المتكاملة للمعاقين الذي تم إجراء الكشف الطبي فيه.

2. إبراز بطاقة الهوية الشخصية للمعاق.

3. طلب استلام نتيجة الكشف الطبي.

4. قد يُطلب منك دفع رسوم رمزية للحصول على النتيجة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مصر

• الحصول على المعاشات بسهولة.

• الرعاية الصحية المجانية في جميع مستشفيات وزارة الصحة.

• الأدوية المجانية من صيدليات وزارة الصحة.

• خدمات التأهيل المختلفة مثل العلاج الطبيعي والتأهيل المهني.

• فرص عمل في القطاعين العام والخاص.

• تسهيلات مثل الدخول المجاني للمتاحف والمناطق الأثرية، والخصومات على وسائل النقل العام، والاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي.