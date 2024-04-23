الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

3 طرق.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين العديد من المزايا والخدمات لذوي الإعاقة في مصر، بما في ذلك، الحصول على المعاش الشهري، والعلاج الطبي، وتأمينات اجتماعية، وخدمات النقل، فرص العمل.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ويرصد “الدستور” طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة:

يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي من خلال الطرق التالية:

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.
  2. من قائمة "خدمات المواطنين"، اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
  3. اضغط على "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  4. أدخل الرقم القومي للمستفيد.
  5. اضغط على "استعلام".
  6. ستظهر لك معلومات كارت الخدمات المتكاملة، بما في ذلك حالة الطلب وتاريخ التفعيل.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي

من خلال نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد:

  1. الدخول إلى موقع نظام حجز مواعيد الكشف الطبي: من هنا.
  2. اضغط على "الاستعلام عن موعد الكشف الطبي".
  3. أدخل الرقم القومي للمستفيد.
  4. اضغط على "استعلام".
  5. ستظهر لك معلومات موعد الكشف الطبي، بما في ذلك التاريخ والوقت والمكان.

الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

ومن خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • الخطوات:
    1. الاتصال بالرقم 1444.
    2. اتبع التعليمات للوصول إلى قسم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
    3. أدخل الرقم القومي للمستفيد.
    4. أخبر موظف خدمة العملاء أنك تريد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
    5. سيقوم موظف خدمة العملاء بالاستعلام عن معلومات كارت الخدمات المتكاملة وتزويدك بها.

كارت الخدمات المتكاملة.. خطوات التسجيل ورابط الاستعلام عن البطاقة

كيفية الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024

بالرقم القومي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ومميزاته

مميزات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في مصر العديد من المزايا والخدمات التي تهدف إلى تحسين حياتهم ودمجهم في المجتمع، وتشمل هذه المزايا ما يلي:

1. الدعم المادي:

  • الحصول على معاش شهري.
  • إمكانية الجمع بين معاشين في بعض الحالات.
  • الإعفاء من الضرائب.

2. الرعاية الصحية:

  • العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • الحصول على الأجهزة التعويضية بأسعار مخفضة أو مجانًا.
  • الإعفاء من رسوم الفحص الطبي للمعاشات.

3. فرص العمل:

  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين في الجهات الحكومية والخاصة.
  • الحصول على التدريب والتأهيل اللازم للدخول في سوق العمل.

4. التعليم:

  • الدمج في المدارس والجامعات الحكومية.
  • الحصول على منح دراسية.

5. النقل والمواصلات:

  • خصومات على وسائل النقل والمواصلات العامة.

6. الترفيه:

  • دخول المتاحف والمناطق الأثرية مجانًا.
  • خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.
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كارت الخدمات المتكاملة.. خطوات التسجيل ورابط الاستعلام عن البطاقة

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