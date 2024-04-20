السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ومميزاته

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ومميزاته عبر محرك البحث جوجل حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.

ويعتبر إطلاق كارت الخدمات المتكاملة تسهيلًا على المواطينن غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي.

txt

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

txt

من هنا.. الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

 كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويمكن معرفة كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:-

  • ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي (من هنا).
  • اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
  • اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

من خلال تطبيق معاقين على الهاتف المحمول:-

  • قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.
  • افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

بطاقة التضامن بوابة لجميع الخدمات.. تعرف على المزايا والإجراءات

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

 من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:- 

  • قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.
  • اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
  • اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لذوي الإعاقة، منها:-

الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة

 يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية 

 يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية

 يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير العلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية

يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

اقرأ أيضا 

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة الرقم القومى وزارة التضامن تطبيق معاقين

مواد متعلقة

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الأكثر قراءة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

مع توقعات بإعلانه غدًا.. خطوات عرض التعديل الوزارى على البرلمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة